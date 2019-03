Besøg hos Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning

Få et kig ind i forskningens verden, når vi åbner dørene til Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning. Her arbejder 270 danske og internationale forskere hver dag på at blive klogere på, hvorfor kræft opstår, og hvordan kræft kan forebygges og behandles. Og nu kan du få et kig ind i deres hverdag og både se og høre om, hvordan de arbejder.

Du har også mulighed for at høre et foredrag om kræftens historie, hvor professor og forskningschef hos Kræftens Bekæmpelse Mef Nilbert tager tilhørerne med på en rejse gennem tiden og på tværs af kloden for at blive klogere på nogle af de vigtigste opdagelser indenfor kræftforskningen. Undervejs hører du om nogle af de forskere, som lagde grunden for den viden, vi i dag har om kræft.



Program

17.00-18.00: Første rundvisning

18.00-18.30: Foredrag ved forskningschef Mef Nilbert

18.30-19.30: Anden rundvisning

Tilmelding til rundvisning skal ske til Lissa Churchward på lissa@cancer.dk senest torsdag den 11. april 2019. Oplys dit fulde navn samt hvilken rundvisning du ønsker at deltage i (de to rundvisninger er ens). Det er ikke nødvendigt at melde sig til foredraget.