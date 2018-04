Kvinders perspektiver på seksuelle overgreb

#MeToo har igen bragt seksuelle overgreb på dagsordenen. Der findes mange fordomme om, hvad seksuelle overgreb er, og hvad de betyder for dem, der udsættes for dem. Dette foredrag vil diskutere dette i lyset af et unikt forskningsprojekt, der tager udgangspunkt i kvinders egne perspektiver på overgrebene og på disses betydninger for deres liv.



Forsker Bodil Maria Pedersen lektor emerita, cand. psyk fra Roskilde Universitet, står for foredraget, der trækker på en undersøgelse, der er den første, som ikke blot har interviewet de udsatte kvinder, men også har fulgt dem over tid. Det bidrager med ny viden, der udfordrer fordommene.



Undersøgelsen har inddraget 40 terapiforløb, 15 interviews og arbejdet i en gruppe, samt samarbejdet med andre faggrupper på et center for seksuelle overgreb. Resultaterne udfordrer ikke blot vores forståelser af følgerne af seksuelle overgreb, men også vores forståelser, af det vi kalder ’traume’.



Det er gratis af deltage, men "køb" din gratis billet på Billetto