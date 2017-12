Lillebaelt Academi

Lillebaelt Academy of Professional Higher Education offers several study programmes taught in English, giving you great possibilities to find a study programme that suits your interests. We offer AP-degree programmes as well as BA-degree programmes within seven fields of study. Several programmes are offered in English and they are also open for admission to students who are not Danish citizens. Students from EU, EEA countries and the Nordic countries study free of charge but non-EU students are requested to pay tuition fee.

Virkelighedsnær undervisning Erhvervsakademiet Lillebælts uddannelser er alle professionsbaserede. Det betyder, at uddannelserne udvikles og vedligeholdes i tæt samarbejde med erhvervslivet. Til forskel fra de fleste universitetsuddannelser er der på alle erhvervsakademiets uddannelser indbygget obligatorisk praktik. Gennem denne virksomhedskontakt sikres du reel indsigt i, hvordan tingene sker i "den virkelige verden". Ligesom du får erfaring med, hvordan det er at arbejde inden for det fagområde, du har valgt at uddanne dig i. Som studerende får du i løbet af din studietid på erhvervsakademiet indgående kendskab til erhvervslivet, hvor du i undervisningen udfordres med projekter hvor du får prøvet din teori af i praksis. Dette foregår f.eks. gennem problemløsning –og innovationscases for konkrete virksomheder eller med besøg af gæsteforelæsere eller andre typer af virksomhedssamarbejde. Praktikperioderne varierer i længde, alt efter hvilken uddannelse du vælger. Den nære tilknytning til virksomhederne gør ikke at uddanelserne er på lavere niveau - tvært imod. F.eks. er en professionsbachelor på samme niveau som en universitetsbachelor - men en professionsbachelor har oveni de 3 års studie også et halvt års praktik. På den måde får du en meget mere virkelighedsnær læring, ligesom du allerede gennem dit uddannelsesforløb får knyttet kontakter til erhvervslivet, som måske kan være med til at give dig job, når du er færdig.