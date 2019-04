Hjælp retsmedicinerne med at opklare et mord. Hør mikrobiologen fortælle, hvorfor vi ikke skal dræbe alle bakterier med sæbe og antibiotika. Eller slå dit indre legebarn løs blandt DTUs intelligente legetøj, når Stadsbiblioteket inviterer til temadag for hele familien.

Eksperter står hele dagen klar til at belyse kroppen fra mange forskellige vinkler, og dagens program byder på spændende aktiviteter for både børn og voksne. Du kan lære om alt fra organernes funktioner til konservering af dyrekroppe og opklaring af mord ved hjælp af kroppens spor.

PROGRAM

Kl. 10.30-14.30: Sund Krop. Medicinstuderende fra Projekt Sund Krop fremviser indre organer og fortæller en masse sjove facts om den finurlige krop.

Kl. 10.30-14.30: Prøv intelligent legetøj. Center for Playware DTU demonstrerer legemedier med robotteknologi og kunstig intelligens udviklet til at skabe nye former for leg.

Kl. 10.30-14.30: DTU ScienceShow. Se fascinerende naturvidenskabelige forsøg og prøv hvordan elektricitet og iskold flydende nitrogen føles.

Kl. 11.00-14.00: Opklar et mord. En mand er fundet død, og du skal opklare mordet. Retsmedicinere fra Retsmedicinsk Institut KU, hjælper dig med at finde de spor, der kan lede til gerningsmanden.

Kl. 11.00-11.45: Frådende isbjørne og eksploderende hvaler. Konservator Abdi Hedayat er ansat på Statens Naturhistoriske Museum og har skeletteret sig igennem det meste af dyreriget fra spidsmus og krokodiller til strandede hvaler. Hør ham fortælle om sit arbejde, og om hvad man skal bruge 8.000 kvm. døde dyr til.

Kl. 12.30-13.10: Hvordan læring ændrer din hjerne. Neuroforsker Anke Karabanov, Hvidovre Hospital, fortæller hvordan hjernen ændrer sig, når vi lærer. Hør hvordan du gennem forskellige oplevelser og øvelser kan holde hjernen smidig hele livet.

Kl. 13.30-14.10: Bakterier fra skurk til helt! Siden man i 1800-tallet fandt ud af, at bakterier var sygdomsfremkaldende, har vi bekæmpet dem med sæbe og antibiotika. Men nyere forskning viser, at antallet af "gode" bakterier langt overgår de "onde". Mikrobiolog Shiraz Shah, Gentofte Hospital, der forsker i tarmfloraens betydning for vores sundhed, rejser spørgsmålet, om det er på tide at indstille kampen og i stedet bruge bakterierne til at finde smarte løsninger til at leve sundere og mere miljørigtige liv.