Når farverne har toner og musikken har farver

Nogle mennesker oplever verden anderledes, end de fleste. For dem har bogstaverne bestemte farver. Andre ser farver, når de hører musik eller oplever, at smagsoplevelser hænger sammen med geometriske former.

Det kaldes synæstesi eller samsansning og bevirker en individuel oplevelse af verden. Et fænomen der i mange år har optaget både videnskabsfolk og kunstnere.

Det tyder på, at der er relativt flere kunstnere, der har dette træk. Kandinsky så eksempelvis farver, når han lyttede til musik, og han malede symfonier, mens Rimbaud skrev poesi med sammenhæng mellem ord og farver.

Vi har inviteret lektor Thomas Alrik Sørensen, Center for Cognitive Neuroscience AAU, til at komme og fortælle om fænomenet fra et videnskabeligt perspektiv. Herefter vil kunsthistoriker Nette Børkdal fortælle om de kunstnere, der har haft dette særlige træk, som måske har forøget deres kreativitet.

