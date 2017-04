Sort & Hvid. De vestindiske danskeres historier

Stadsbiblioteket er igen med til at fejre Forskningens Døgn og gør det i år lidt anderledes ved at lade forskningen indgå i et samspil med teater og litteratur.

Den 31. marts i år var det præcis 100 år siden, at Danmark solgte De Vestindiske Øer til amerikanerne. Det var enden på et sort kapitel i danmarkshistorien, som rummer mange intersessante emner. Biblioteket har valgt at tage fat i de personlige historier om de vestindiske slavers efterkommere, som kom til Danmark. Beretninger, der trækker tråde til i dag, og som, her mere end 100 år efter, stadig er aktuelle med begreber som "sorte og hvide", "rig og fattig", "dem og os" og mødet med konstant at være konfronteret med det at være "den fremmede".

Program

Kl. 17.30-18.30: Anna Paulines rejse – fra vestindisk slave til dansk borger, dramatisk fortælling af skuespiller Sofie Walbom

Kl. 18.30-18.45: Servering af forfriskning og snitter

Kl. 18.45-19.30: Forsker og historiker Per Nielsen – "Fru Jensen og andre vestindiske danskere"

Kl. 19.30-20.30: Forfatter og journalist Mich Vraa – "Haabet"

Kl. 20.30-ca. 21.00: Spørgsmål og debat med Sofie Walbom, Per Nielsen og Mich Vraa

Ønsker man forplejning, skal man downloade en gratis billet. Læs mere på bibliotekets hjemmeside www.lyngbybib.dk

Forskningens Døgn-arrangementet er tænkt som en helhed, men det er også muligt at komme til de enkelte oplæg.