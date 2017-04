Livet med sclerose

Denne aften har du mulighed for at komme til foredrag med to mennesker, som har det til fælles, at de begge har haft sclerosen tæt inde på livet.

I sclerose nedbrydes hjernens nerver gradvist immunforsvaret, og du kan miste muligheden for at kunne styre ben og arme eller måske for at kunne se, høre, huske eller tale.

Man har gennem årene forsøgt sig med en lang række forskellige behandlingsformer, og udviklingen har virkelig taget fart. Vi hører tit om gennembrud i sclerose-forskningen og revolutionerende behandlingstyper. Men er det virkelig blevet bedre? Virker medicinen som vi er blevet lovet? Og hvad gør vi egentlig nu?

Martin Binderup Borre fortælle om baggrund og behandling af sclerose

Martin fortælle om sclerose i Danmark, og om et forskningsprojekt han har været involveret i. Derudover vil han fortælle om, hvad fremkalder sygdommen, om den medfødt eller arvelig, og hvad påvirker dens udvikling?

Martin har selv haft sclerose siden han var blot 25 år, og hans kone fik det også konstateret for over 10 år siden, så han har virkelig denne sygdom meget tæt på kroppen

Trine Flørnæss fortæller om sit liv med sclerose

For 7 år siden fik 43-årige Trine fra Holstebro konstateret sclerose. En sygdom, som har gjort, at hun især har svært ved at gå. Men det er også en sygdom, som har besværliggjort hendes job som sundhedsplejerske. Trine vil efter pausen kort fortælle om sit liv med sclerose, og vise nogle af de hjælpemidler, som har givet hende stor værdi og glæde i hverdagen.

Kuffert der indeholder el-scooter

For cirka 1½ måned siden modtog Trine en gave i form af en lille kuffert. Kufferten med hjul kan nemlig foldes ud, så den bliver til en el-scooter. Det tager cirka ti sekunder fra Trine tager kufferten frem, til at hun kan bevæge sig frit rundt. Scooteren har både en mobilitet og en funktionalitet, som gør, at hun på trods af sin sclerose, stadig kan passe sit arbejde.

Trine medbringer el-scooteren samt andre hjælpemidler, som du kan få en demonstration af denne aften.

Har du sclerose eller er du pårørende til en eller blot interesseret i at høre om det, så kom endelig - alle er velkomne i Medietanken ved TV MIDTVEST.