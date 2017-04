Kom bag om sundhed- og fitnessmyterne

Har du det så godt, som du gerne vil have det? Er du rask, veloplagt og fri for skavanker? Uanset om svaret er ja eller nej, er Sund Fitness-foredraget noget for dig.



En mio. danskere dyrker fitness

Fysisk aktivitet er effektiv sundhedsfremmende og forebyggende medicin. Og fitness er effektiv, målrettet, fysisk aktivitet. En million danskere dyrker en eller anden form for fitness – hvorfor? Hvad er sundhed? Hvad er fitness og sund fitness? Hvad er usund fitness?



Danmark har cirka 500 fitnesscentre med alle former for fitness for stort set alle målgrupper – børn, unge, voksne og ældre, tilsyneladende raske, særlige målgrupper og personer med særlige behov: Fitness og motion er ikke alene for hyperaktive, men også (næsten) inaktive.



Kom bag om myterne

Hør om fitness-fup og -fakta og få svar på spørgsmål om sund fitness og motion. Inklusive en håndfuld praktiske tips, du kan implementere allerede i dag.



Gå ikke glip af dette foredrag med Marina Aagaard, der er en af Danmarks mest erfarne sundheds- og træningsformidlere.