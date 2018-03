Naturvidenskab og kemishow for skoleklasser

Midtfyns Gymnasium åbner dørene for vores fine, opdaterede, naturvidenskabelige fløj, hvor elever kan opleve spædende kemiske reaktioner og analysere materialer i et mikroskop.

Eleverne vil også overvære et stort kemishow i vores idrætshal.

I akt 246 elever fra 6. klasser fra skolerne i lokalområdet vil tilbringedagen med at lave biologi og kemi sammen med vores elever fra vores 2.g og 3.-klasser, og på den anden side kommer de måske et nyt syn på noget af naturen efter at have set nærmere på den i et mikroskop.

Bemærk, at det er et lukket event.