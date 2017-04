Designermus - designermenneske

Fremstilling af genetisk modificerede og klonede pattedyr er næsten hverdagskost i moderne biovidenskab. Men nu har nye, og relativ nemme metoder gjort det mulig, seriøst at overveje genmodifikation i mennesker.

Det åbner for muligheden for fx at helbrede arvelige sygdomme eller – som nogle finder ønskværdigt – at forbedre vores gener, så vi bliver klogere, smukkere, eller hvad vi ellers kunne tænke os.

Men kan og skal vi tage vores egen evolution i hånden?

Hør om de tekniske muligheder og vanskeligheder med de nye teknologier, og bliv klogere på de både biologiske, etiske og samfundsmæssige konsekvenser som følger med, når lektor Ernst-Martin Füchtbauer holder oplæg på Møllevangskirkens sognegård.