Den russiske revolution 1917

Dyk ned i den russiske historie og revolutionen i 1917 og bliv klogere på hvilke konsekvenser, som revolutionen fik for Ruslands og Sovjetunionens videre udvikling.

I foredraget vil lektor Erik Kulavig fortælle om Februarrevolutionen og Oktoberrevolutionen. I foredraget kan du få svar på, hvordan revolutionerne ser ud i henholdsvis et politiskhistorisk, et socialhistorisk og et kulturhistorisk perspektiv? Om revolutionen i februar var en ægte revolution og i oktober et bolsjevistisk statskup? Hvilken rolle spillede sovjetterne? Hvilke planer have Lenin og Trotskij forud for revolutionen, og hvilken politik blev der faktisk ført, efter de havde grebet magten?

Foredragsholder:

Lektor ved Syddansk Universitet Erik Kulavig

Prisen inkl. en kop kaffe. Der er gratis entré for årskortholdere og gæster med gyldig entrébillet til museet. Skal du besøge museet, så gør det FØR foredrag, da vi lukker udstillingen kl. 15. Hvis du vil sikre dig en plads, så kan tilmelding ske på tlf. 20311914 eller e-mail mosedefort@greve.dk.