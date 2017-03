Munkebjergskolens Observatorium

Observatoriet på Munkebjergskolen blev opført sammen med skolen i 1934. I de følgende 79½ år blev det drevet med offentlig støtte fra Odense Kommune, men budgetnedskæringer i 2013 betød et farvel til denne mulighed. Observatoriet blev derfor overtaget af en privat forening, som har videreført den tidligere funktion som folke- og skoleobservatorium.

Teleskopet er en 6 tommers refraktor med en brændvidde på 2,4 meter. Objektivet er fremstillet af Rheinfelder & Hertel i München, og de oprindelige okularer er fra Zeiss/Jena. Okularerne er senere erstattet af mere moderne og publikumsvenlige. Selve opstillingen er fra York and Sons, England og urværket fra Cornelius Knudsen i København.

Der er åbent for offentligheden hver mandag aften i den mørke sæson uanset vejret, og som supplement til den store refraktor har Observatoriet via donationer og fondsmidler indkøbt et solteleskop til opstilling på tagterrassen. Skoleelever i Odense Kommune og fra resten af Fyn for den sags skyld har således mulighed for at besøge Observatoriet i dagtimerne i forbindelse med undervisningen i natur/teknik og relaterede fag for med egne øjne at se på Solen på en sikker måde.

Alle forevisninger, både om aftenen og i dagtimerne, forestås af frivillig arbejdskraft, og driftsmidlerne kommer dels fra en række støttemedlemmer og dels fra en beskeden entreindtægt i forbindelse med forevisningerne.