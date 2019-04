Museum Lolland-Falster er et museum med en gammel historie. Vi er Lolland-Falsters kulturhistoriske museum, og det er derfor vores fornemste opgave at indsamle, bevare og videregive de gode historier om vores egn af Danmark. Det har vi gjort i mere end 125 år.

Museum Lolland-Falster er ét blandt ca. 100 statsanerkendte museer i Danmark. Vi arbejder derfor efter den danske museumslov. Loven har til formål at sikre landets kulturarv og udvikle betydningen af kulturarven i samspil med verden omkring os. Vi skal som museum aktualisere viden om kulturarv og gøre denne tilgængelig og vedkommende, udvikle anvendelse og betydning af kulturarv for borgere og samfund og ikke mindst sikre kulturarv for fremtidens anvendelse.

Museet har fire udstillingssteder på Lolland-Falster. Hver især fortæller de forskellige historier, som tilsammen giver et bud på et helhedsbillede.

På hjørnet af Torvet i Nykøbing Falster ligger byens museum i gamle, fredede bygninger. I stueetagen ligger den historiske Restaurant Czarens Hus. Stedet blev besøgt af den russiske Zar Peter den Store i 1716. I museet viser vi udstillingen Museum Obscurum – på grænsen til virkeligheden. Her kan man også købe ind i Den gamle Købmandshandel og besøge Turistinformationen.

På Reventlow-Museet Pederstrup fortæller vi historien om en af rigets mægtige statsmænd, nemlig C.D.F. Reventlow, som var en af den danske oplysningstids store reformmænd. C.D.F.s gamle hjem er omkranset af en smuk park med café og et ridehus, som lejlighedsvis rummer kunstudstillinger mv.

Ved de smukke søer i Maribo ligger Frilandsmuseet. Her findes 16 bygninger, som hver især fortæller om livet på landet i 1700-1900-tallet på Lolland-Falster. På Frilandsmuseet giver vi gæsterne mulighed for at bruge alle sanser, når de er på besøg. Der er derfor en lang række af aktiviteter, som gæsterne kan prøve eller blive en del af under besøget.

På Banegårdspladsen i Maribo ligger den store museumsbygning med udstillinger om Lolland-Falster samt øernes bedste særudstillingslokale, hvor der altid er spændende udstillinger. Museet bor sammen med byens turistbureau.

Derudover kan man besøge Maribos gamle kloster ved siden af Domkirken og få mere at vide om klostrets historie.