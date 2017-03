Fortiden er gemt under jorden!

Forskningen begynder under jorden – i hvert fald hvis du spørger arkæologerne! Hver gang et nyt byggeri påbegyndes, og der skal graves i jorden, er der mulighed for at finde spor i form af bl.a. stolpehuller, affaldshuler, grave etc. efter vores forfædre. Den arkæologiske udgravning begynder med en prøvegravning.

Ved Kassø prøvegraves der et 53 hektar stort område forud for et stort byggeri. Der vil på udgravningen være mulighed for at tale med arkæologerne om deres arbejde og få mere at vide om fortidsminder, arkæologi, og hvorfor vi graver. Der vil løbende være omvisninger på udgravningen og mulighed for at prøve en metaldetektor. For pilfingrene og de nysgerrige store og små er der naturvidenskabelige og arkæologiske opgaver, der skal løses.

Museet byder på en kop kaffe og en sodavand.

Husk: Gummistøvler og varmt tøj – arkæologiske udgravninger ligger ofte vindomsust, og der kan være mudret!

Parkering: På vejen op til Almindgård mellem Kassø og Sønder Ønlev, vest for Hjordkær.