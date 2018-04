Mellemøsten - fra håb til terror

I dette foredrag kommer vi helt tæt på de politiske udviklinger, der har præget Mellemøsten i de sidste 70 år. Vi følger udviklingen fra de sekulært orienterede uafhængighedsbevægelser, der søgte national uafhængighed i efterkrigstiden, til de religiøse bevægelsers fremgang i 1980´erne og til nutidens tragedier i Syrien.

Gennem foredraget kommer vi tæt på de ideologier, krige og lande, der har haft og stadig har en betydelig indflydelse på de socio-politiske omstændigheder, der har formet Mellemøsten over de sidste 70 år. Foredraget vil give et nuanceret og vigtigt indblik i et verdens mest krigsbelastede region.

Foredragsholder:

Ahmad Joumaa er BA i Politik og samfundsudvikling ved University College London og Master i Filosofi ved Birkbeck University. Han har arbejdet med integration og kulturformidling i 8 år ved henholdsvis Sønderborg og Tønder Kommune. Derudover arrangerer Ahmad Joumaa foredrag og driver kursusvirksomheden Integration360º.