Hvordan var fortidens forskning? Hvem var antikkens behandlere?

Ca. 400 f.v.t blev de første teorier om sygdom og behandling nedskrevet i Antikkens Grækenland. Lægekunsten er læren om sundhed og helbredelse af sygdomme hos mennesket, som stadig i er udvikling.

Kom og hør et spændende foredrag om antikkens lægekunst og lægevidenskab, og hvordan det var at være patient dengang. Det er lektor emeritus, dr. med Ole Sonne fra Århus som kommer og giver et inspirerende indlæg.