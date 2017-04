De nye studier

Nationalmuseet inviterer indenfor til spændende oplæg – fra egne forskere – der byder velkommen med nyt forskningsarbejde. Så kom og hør nærmere fra de i alt seks oplægsholdere, som glæder sig til at fortælle om deres arbejde!

Programmet for aftenen:

Kl. 17.00-17.45 og 19.00-19.45: Oplæg ved Sofie Laurine Albris, ph.d.

Laurine Albris fortæller om sit netop afleverede ph.d.-projekt, hvor hun har analyseret stednavne og arkæologiske bebyggelsesmønstre omkring jernalderens og vikingetidens stormandssæder i Gudme på Fyn, ved Tissø på Vestsjælland og ved Strøby Toftegård på Stevns.

Kl. 17.30-18.00 og 20.30-21.00: Oplæg ved Casper Jacobsen Toftgaard, ph.d.

Indianske oldsager i pallevis

På Nationalmuseets magasiner ligger en enorm samling af indianske oldsager fra De Caribiske Øer. Denne samling blev i sin samtid nævnt på lige fod med fundene af Egtvedpigen, Hoby-skatten og Hjortespring-båden. Desværre blev samlingen efter 2. Verdenskrig glemt og er først for nylig blevet genopdaget. Det har betydet, at forskere specialiseret i Caribiens historie er begyndt at valfarte til København for at studere samlingens oldsager og derigennem sammen med Nationalmuseet nyfortolke De Caribiske Øers historie fra tiden før Columbus' ankomst i 1492.

Kl. 18.00-18.45: Oplæg ved Karin Frei, forskningsprofessor

Bronzealderkvinders fortællinger

Egtvedpigen har for nylig vist os, at "rejser" i bronzealderen var noget, man kunne gøre ret ofte og ret hurtigt selv for mere end 3.000 år siden. Men var hun et enkeltstående tilfælde, eller var det at rejse helt almindeligt i bronzealderen? "Tales of Bronze Age Women" – på dansk "Bronzealderkvinders fortællinger" – er et nyt, treårigt, tværfagligt forskningsprojekt, hvor vi er pt. i gang med at undersøge mobilitet, identitet og samfundsroller hos bronzealderkvinder i Danmark. Hør om, hvor langt vi er nået i projektet, og hvad vi har lært indtil videre.

Kl. 18.30-19.00 og 19.30-20.00: Oplæg ved Anne Haslund Hansen, ph.d. og museumsinspektør

Mumier og mænd

Nationalmuseets samling af ægyptiske mumier er en af de største i Nordeuropa. Interessen for mumier går langt tilbage, og de første mumier kom til Danmark allerede i 1600-tallet. Hvordan kom mumierne til Danmark, og hvem var mændene bag mumierne? Omvisningen vil også sætte fokus på, hvad nye undersøgelsesmetoder kan vise, når nutidens forskere retter blikket på mennesket inde under bandagerne.

Kl. 20.00-20.45: Oplæg ved Stine Schierup, forsker

Vroulia – en antik by på Rhodos

Det er en skildring af de danske udgravninger på stedet i starten af 1900-tallet, hvilket fund de gjorde, og ikke mindst de forhold de levede og arbejdede under (med udgangspunkt i dagbogsoptegnelser).

Kl. 21.00-21.45 Afsluttende oplæg ved Gitte Engholm, ph.d. og museumsinspektør

Flygtninge bliver historie

Gitte Engholm fortæller om Nationalmuseets nye udstilling om livet på flugt. Udstillingsprojektet startede som et indsamlingsprojekt, der skulle sikre samtidshistorisk dokumentation af flygtningesituationen i Danmark og Europa. Hør om etiske og faglige overvejelser, når man arbejder i et politiseret felt.

Billetter købes i døren.