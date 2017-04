ScienceAtHome – computerspil der kan løse fremtidens udfordringer

På Aarhus Universitet prøver vi at bygge verdens kraftigste computer – en kvantecomputer. Det kræver, at vi skal finde løsninger på problemer, der er så komplicerede, at de traditionelle metoder inden for fysik ikke slår til. Men ved at lave et computerspil har spillerne været i stand til at finde helt unikke og innovative løsninger.

I dag er vi begyndt at møde udfordringer inden for forskning, som ikke bare lader sig løse ved at smide mere computerkraft efter dem. Et eksempel på sådan en udfordring er kvantecomputere, som er en fundamentalt ny måde at lave beregninger på. De udnytter kvantefysikkens regler, der gælder i atomernes verden. For at løse udfordringerne lavede vi spillet Quantum Moves, hvori spillere kunne flytte rundt på enkelte atomer uden nogen forudgående kendskab til fysik. Det viste sig, at spillerne var i stand til at finde måder at bevæge atomerne rundt i en kvantecomputer, bedre end det nogensinde var gjort før. Vi har takket være Quantum Moves også lært, hvordan vi kan designe flere spil til at løse nogle af de sværeste udfordringer inden for mange andre felter såsom psykologi, kemi, økonomi, produkt udvikling og kunstig intelligens. I foredraget vil forskningsassistent Mads Kock Pedersen introducere de grundlæggende elementer af kvantefysikken, og hvordan de kan bruges til at bygge en kvantecomputer.