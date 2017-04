Kan bakterier bidrage til fremtidens samfund?

Bakterier findes overalt på jorden, fra under den antarktiske is til vores tarme. Langt de fleste er harmløse, men enkelte kan slå os ihjel.

I fremtidens bæredygtige samfund vil bakterier måske kunne anvendes til at producere alternativer til de fossile produkter vi bruger i dag.

Med forskningen inden for bioteknologien har man udviklet processer og bakteriestammer, som muliggør produktion af alternativer til de fossile produkter. Men hvor finder man de "rigtige" bakterier, og hvordan arbejdes der med bakterierne for at få dem til at producere de rigtige produkter? Det kan du blive meget klogere på, når Torbjørn Ølshøj Jensen fra DTU holder foredrag hvor han fortæller om bakterierne.