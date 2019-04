Madvaner og moralisering

Det bliver tit fremhævet i medierne, at man bør lave måltiderne fra bunden, og der er mange forskellige ’opskrifter’ på sundere måder at spise på. Men hvordan håndterer danskere de spørgsmål i deres dagligdag?

Forbrugerne bliver tillagt et ansvar for at løse en lang række samfundsproblemer ved hjælp af deres kost. Sundhed har været et ’hot’ emne længe, og senest er klima kommet højt på dagordenen over ting, som man skal tage ansvar for i hverdagen.

Men langt de fleste spiser for det meste det samme. Vores indkøb, madlavning og spisning er med andre ord rutiner, som vi ikke tænker over – på trods af Instagram-fotos af tallerkener og blogs om fleksitarisk madlavning.

Professor Bente Halkier, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, giver i dette foredrag en række konkrete eksempler på, hvordan de moralske spørgsmål bliver håndteret i forskellige slags hverdagsliv – og med hvilke konsekvenser.