At skabe en god oplevelse for forbrugerne er alfa omega for virksomheders succes i dag. Med andre ord er oplevelsesøkonomien alle steder omkring os.

Gennem de sidste godt 100 år er der sket en markant ændring i, hvad forbrugerne lægger vægt på. Hvor der førhen var fokus på selve varen, lægges der i dag også stor væg på den oplevelse, der er ved at købe og anvende den.

Opblomstringen af festivaler er et godt eksempel på dette: Hvor der tidligere kun var musikfestivaler, eksisterer der i dag et utal af forskellige festivaler, der er arnested for nye oplevelser, livsstil og kreativitet.

”Skab din egen festival” er en sjov og inspirerende formiddag, hvor du bliver præsenteret for ny viden om oplevelsesøkonomi og møder initiativtagere fra forskellige festivaler.

Der vil blandt andet være oplæg fra følgende festivaler: Roskilde Festival, Keramikfestivalen i Korsør, Grobund Byggefestival på Djursland og Strandfestivalen ved Stillinge Strand.

Værter er Slagelse Kommune, SDU, Professionshøjskolen Absalon, FriRUM Lab og Zealand (Erhvervsakademi).