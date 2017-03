Sygeplejeprofessionens værdigrundlag – en kamp om etik

Den offentlige sektor har de seneste år gennemgået en række reformer, som i mange tilfælde er kommet i konflikt med velfærdsprofessionerne. På gå-hjem-mødet diskuterer vi, hvordan vi undgår at reducere problemerne til en interessekonflikt.



De konflikter, der opstår i kølvandet på de offentlige reformer, er ofte blevet set som en kamp mellem forskellige paradigmer, hvor man på den ene side ønsker at effektivisere og på den anden side har velfærdsprofessionernes fundamentale etiske værdier.

På gå-hjem-mødet vil lektor og ph.d. Benjamin Olivares Bøgeskov reflektere over, hvordan etisk argumentation kan spille en rolle i at skabe dialog mellem de forskellige paradigmer. Et nyt forhold til etisk argumentation kan nemlig hjælpe professionerne til at definere sig selv. Det, forklarer han, vil åbne muligheden for samtale mellem forskellige aktører, i stedet for at reducere de nuværende problemer til en interessekonflikt mellem ellers uforenelige paradigmer.

Gå-hjem-mødet er målrettet undervisere, studerende og praktikere inden for sundhedsprofessionerne, men alle er velkomne.