Den er 9 meter i diameter og har koster 800 millioner kroner. Den står på klinikken i Dansk Center for Partikelterapi i Aarhus og bliver brugt til behandling af patienter med forskellige former for cancer.

Hør om teknologien bag Danmarks nye partikelkanon til behandling af kræftpatienter, når fysiker Peter Sigmund vil fortælle om fysikken bag strålekanonen og om de nye muligheder i kræftbehandlingen.

Bestråling med partikler i stedet for traditionel røntgenstråling har en række fordele så som mindre alvorlige bivirkninger, bedre fokusering på tumoren, mindre skade på det sunde væv og mindre samlet strålingsdosis.

Partikelterapi er en af mange anvendelser af den grundlæggende atomfysik, der blev udviklet i forrige århundrede, og som vil blive belyst i foredraget.

