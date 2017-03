Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Patienterne på Regionshospitalet Hammel Neurocenter er mennesker, der på den ene eller anden måde har pådraget sig en hjerneskade. Størstedelen af patienterne behandles for følger efter blodprop, hjerneblødning, kranietraumer og sygdomme i centralhjernesystemet, herunder f.eks. hjerneskade efter hjertestop. Men der kan også være tale om en traumatisk hjerneskade, hvilket vil sige en hjerneskade, som er opstået ved ulykke f. eks. ved bilulykke, faldulykke, drukneulykke eller stød. Der kan være mange forskellige følger af en pådraget hjerneskade, således ses ofte betydelige fysiske, følelses- og adfærdsmæssige vanskeligheder. I Hammel modtager vi patienter fra hele Vestdanmark (primært Jylland og Fyn). Det er dog muligt for patienter fra det øvrige Danmark at blive henvist til Regionshospitalet Hammel Neurocenter.