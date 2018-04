Åbent hus på Hammel Neurocenter

Hvordan lagres erindringer i hjernens molekylære struktur? Og hvad er neurorehabilitering? Det og meget mere kan du få svar på, når vi holder åbent hus.

Foredrag

Kl. 13.00 -14.00: Forskningen på Hammel Neurocenter

Få en introduktion til nogle af forskningsenhedens projekter. Hør bla. om hvordan man kan få en bedre livskvalitet efter hjerneskade og om hvilken betydning ernæring har på patienter med hjerneskade.

Kl. 14.15-15.00: Hukommelsens molekyler

Hukommelse er grundlaget for, at vores livshistorier kan forme os til unikke individer. Men vores hjerne er ikke blot en neutral båndoptager: De fleste voksne kan huske flere detaljer fra den 11/9 2001 end fra samme dato sidste år. Både udvælgelsen og lagringen af erindringer sker inde i en cirka 1,5 kilo blævrende masse i vores hoveder. Dog er der ikke noget magisk ved hjernen. Den består af mange af de samme typer molekyler som resten af kroppen. I foredraget vil professor Magnus Kjærgaard forklare, hvad der gør hjernen i stand til at udføre dens mange fantastiske funktioner med udgangspunkt i molekylærbiologi.

Stande

Kl.15.15 - 17.00: Stande åbner i træningsmiljøet i bygning 5

Her kan du bl.a. møde terapihunden Gaia, høre om og smage på modificeret kost til patienter med hjerneskadede, prøve gangrobotten Lokomat og armrobotten Armeo. Du kan også høre om, hvorfor hospitalet har en havegruppe.

Se hele programmet her