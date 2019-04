Fedme og diabetes: Blot et spørgsmål om livsstil?

Mange opfatter overvægtige personer som nogen, der bare ikke kan styre sig. Der er imidlertid mange årsager til, at nogle mennesker bliver overvægtige, uden at de selv er skyld i det.

Det drejer sig om arvelige forhold og om miljøpåvirkninger, som allerede starter under fosterudviklingen og i den tidlige barndom. Det viser sig ved, at både høj og lav fødselsvægt er forbundet med øget risiko for overvægt og type 2-diabetes.

På globalt plan ser vi en epidemisk vækst i såvel overvægt som type 2-diabetes, som hænger sammen med øget kalorieindtagelse og mangel på fysisk aktivitet. Da type 2-diabetes nu opstår hos yngre mennesker, øges risikoen for udviklingen af alvorlige følgesygdomme som åreforkalkning, blindhed, nyresvigt og koldbrand.

Professor Jens Høiriis Nielsen fra Københavns Universitet vil til dette foredraget fortælle om nogle af de biologiske mekanismer, der er involveret i sygdomme og om mulighederne for at forebygge og behandle dem.

