Sund fitness - motion som medicin

Fysisk aktivitet er en effektiv medicin, og fitness er en målrettet fysisk aktivitet. Men hvad er fitness, og hvad er sund fitness? Og findes der også usund fitness?

Danmark har over 1.000 fitnesscentre med alle former for fitness tilpasset stort set alle målgrupper: børn, unge, voksne, ældre og personer med særlige behov. Fitness er derfor en betydningsfuld ressource i sundhedsfremme og forebyggelse i Danmark. Men udnyttes disse 'sundhedscentre' godt nok?

Foredraget holdes af motionsekspert Marina Aagaard.

Tilmelding

Tilmelding er nødvendig på dette link