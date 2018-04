Dansk landbrugs fortid, nutid og fremtid

Foredrag med professor Niels Kærgård fra Københavns Universitet.

Kom og hør et spændende foredrag om vores områdes store erhverv, hvis fremtid har stor betydning for vore sogne.

Dansk landbrug har en glorværdig historie. Engang var det landets dominerende erhverv med over 200.000 små familiebrug. Kvæg, svin og planteavl gik op i en højere enhed – dyrene levede af planterne, planterne af husdyrgødning, og restprodukterne fra oste- og smørproduktionen blev brugt som svinefoder. Erhvervet var dominerende både i kulturlivet og i det politiske liv.

I dag har vi kun omkring 10.000 industrialiserede og specialiserede heltidsbedrifter. Næsten ingen har både kvæg og svin. Brugene er store og effektive men også gældsplagede, og mange har problemer med at få det til at løbe rundt økonomisk. Og så er der ikke længere nogen landmænd i folketinget.

I foredraget beskrives udviklingen fra små alsidige familiebrug med masser af arbejdskraft og heste til det moderne industrialiserede landbrug, og det diskuteres, hvad fremtiden kan bringe.

Er en overgang til økologisk drift en mulighed? Er brugene blevet for store, eller er de stadig for små til at konkurrere med kæmpebrugene i blandt andet USA? Det er bare nogle af de spørgsmål, som Niels Kærgård vil forsøge at besvare.

Foredraget er gratis og åbent for alle.