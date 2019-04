Bliver du overvåget, når du bruger din computer?

Hvor havner oplysningerne om din færden på skærmen? Hvem er interesseret i dem? Og hvordan bruges og misbruges de?

I dette foredrag giver lektor på IT Universitetet Aske Kammer dig et indblik i, hvordan små og store teknologi-firmaer kan indsamle brugerdata, hvad der kan være (og ikke være) i disse data, og hvad de kan bruges til.

For kan Facebook-data for eksempel være afgørende for, hvem der bliver USAs næste præsident? Eller for hvilken tandpasta du køber? Denne type spørgsmål har fyldt meget i de senere år, og de bliver næppe mindre aktuelle i fremtiden. Tværtimod. I takt med den øgede digitalisering bliver det vigtigere og vigtigere for borgere og forbrugere at kunne forholde sig til, hvad der sker med deres data – både på et abstrakt og på et konkret niveau.

