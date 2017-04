Analyse og innovativ programmering

Fire lærere samt personale fra Skive Bibliotek står klar til at forske, nørde og eksperimentere. Alle er velkomne!

Der fremvises og arbejdes med det nyeste undervisningsmateriale inden for programmering, der er målrettet aldersgruppen 0-18 år. Vi sætter fokus på den nye fælles faglige naturfagsprøve/kompetenceområdet: Analyse og modeller.

I 2017 udkommer en ny sciencestrategi. I Skive Kommune ønsker vi at bruge Forskningens Døgn som et startskud til at sætte fokus på og arbejde med den nye sciencestrategi.

Aktiviteterne vil i programmeringsdelen være tilrettelagt som en "Hands on"-aktivitet, hvor deltagerne får præsenteret en problemstilling, som de ved hjælp af programmering skal prøve at løse. Ved analysedelen har vi fokus på vandrensning og jordprøver.

Denne dag har alle borgere mulighed for at komme og prøve at arbejde med de ting, som det forventes, at vores elever kan, når de forlader folkeskolen.