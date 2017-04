Det er øjet der kigger, men hjernen der ser

Vores væsentligste sans siges at være synet. Se og hør hvordan det fungerer, når Solrød Bibliotek får besøg af CBS-forsker Jesper Clement.

Vores syn er skabt til et liv på savannen. Synet er supereffektivt til at opdage farer, der kommer ind fra siden og som kan være en trussel for vores liv. Dette perifere syn er følsomt over for bevægelser og kontraster. Desværre er det perifere syn ikke i stand til at se tingene skarpt.

Hvis vi skal se detaljer, må vi stirre direkte på genstanden og bruge vores centrale syn. Det er faktisk kun i det centrale syn, at vi kan se genstanden i farver. Hjernen, der omsætter informationen fra øjet, er skabt til at spare på energien.

Da det perifere syn, som også kaldes for orienterende opmærksomhed, kræver mindre energi end det centrale syn, stopper vi med at kigge stift på genstanden, når vi synes nok er nok. I virkelighedens verden giver disse to visuelle systemer os nogle interessante udfordringer. Normalt lægger vi slet ikke mærke til det, men det vil du komme du til, når du har hørt dette foredrag.