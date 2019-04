Smag en klimavenlig øl: Gohan Biiru!

Kan man brygge øl på kogt ris? Ja man kan! Kom indenfor hos Sticks’n’Sushi i Lyngby og få smagsprøver på vores nye cirkulære øl Gohan Biiru, brygget med 20% overskudsris fra vores køkken.

Science Brew er et nystartet bryggeri og spin-out fra DTU Fødevareinstituttet. Som deres første restaurantkunde bad Sticks’n’Sushi i Lyngby dem om at brygge en klimavenlig, cirkulær øl, så vi i højere grad kan undgå madspild. Resultatet blev Gohan Biiru (japansk for ”ris/mad”+ ”øl”) – en yderst velsmagende upasteuriseret classic-type øl brygget på malt, humle og 20% overskydende, kogte sushiris.

Så kom forbi og nyd frugten af udviklingsarbejdet direkte fra fad, hvor du også kan opleve Tino Rabe Tønnesen fra Science Brew fortælle om den spændende proces frem til den færdige øl og om Science Brew’s visioner for bæredygtig ølproduktion.

Foredrag og ølsmagning varer cirka en time. Efterfølgende er der tid til spørgsmål, snak og flere smagsprøver.

Det er gratis at deltage og vi har åbent for tilmelding nu: Send en mail til ditte.winther@sushi.dk med dit og eventuelle ledsageres navne. Og husk: Vi har begrænset plads, så tilmeldinger foregår efter princippet først til fad.