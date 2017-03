Støtteforeningen for Haunstrup Huset

Foreningens formål er at virke som støtteforening for Haunstrup Huset ved afholdelse af alsidige aktiviteter. Dette alene for at styrke fællesskabet i Haunstrup og skaffe indtægter til Haunstrup Husets fortsatte drift. Det er op til bestyrelsen at afgøre, hvor og hvordan disse aktiviteter skal afholdes. Overskud af foreningens drift kan alene komme Haunstrup Huset til gode.

