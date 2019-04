Hvordan bliver vi digitalt dannede?

Shitstorme, hate speech, hævnporno, fake news, digital afhængighed og informationsoverload er virkelighed og hverdag. ’Digital dannelse’ er et af tidens buzzwords – men der er langt fra enighed om, hvad det betyder at være digitalt dannet.

Det digitale livs udfordringer vokser massivt med eksplosionen af antallet af smartphones og de sociale medier. Vi taler om det over middagsbordet og diskuterer det i medierne, men hvordan kommer vi videre med digital dannelse? Dette spørgsmål sætter Vincent F. Hendricks fokus på og giver et bud på, hvad det vil sige at være digitalt dannet

Foredragsholder

Vincent F. Hendricks er redaktør, forfatter, debattør, tv-vært, professor i filosofi og leder af Center for Information og Boblestudier ved Københavns Universitet. Han er desuden chefredaktør på verdens største tidsskrift i filosofi: Synthese. Mange kender Vincent som ordstyrer og vært på diverse tv-serier, heriblandt: Gal eller genial, Kontrovers, Vincent: Kort og kompakt, Tankens magt og Nethaderne. Vincent F. Hendricks fik i 2016 DRs store formidlingspris Rosenkjærprisen.

Bag eventet

I Guldborgsund afholder en lang række af institutioner flere event under titlen Vores Viden. Vær med til at fejre vores viden med brag og blændende foredrag, når forskere beretter om deres projekter og formidler deres viden i øjenhøjde for alle Find vores arrangementer hér .

Foto: Steen Andersen