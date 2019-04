Hverdagen med fremskreden kræft - Hvad har betydning i den sidste tid?

For mennesker med fremskreden kræft kan den sidste tid indeholde mange udfordringer.

Kom til foredrag og få den nyeste viden om, hvordan udfordringer med at klare sig og modtage pleje og behandling i hjemmets privatsfære påvirker mennesker med fremskredne kræft. I foredraget kan du også høre, hvordan man opretholder en positiv identitet og selvfølelse i den svære sidste tid.

Efter foredraget er der mulighed for en rundvisning i SOSUs lokaler.

Foredragsholder

Lektor Jesper Larsen Mærsk fra Professionshøjskolen Absalon.

Bag eventet

I Guldborgsund afholder en lang række af institutioner flere event under titlen Vores Viden. Vær med til at fejre vores viden med brag og blændende foredrag, når forskere beretter om deres projekter og formidler deres viden i øjenhøjde for alle. Find vores arrangementer hér.