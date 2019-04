Livet i spejlet: Historien fortalt af de døde

På mange måder kender vi uendelig lidt til livet blandt almindelige mennesker i fortiden. De skrevne kilder giver kun indirekte indblik i, hvordan det var at være menneske for blot få århundreder siden. Den væsentligste – måske i virkeligheden den eneste – kilde til almindelige menneskers liv i fortiden, er dem selv eller rettere deres egne skeletter.

Det interessante, som døden kan fortælle, er, hvornår den indtraf. Hvor gamle blev mennesker før i tiden? Hvor høj var børnedødeligheden? Hvad døde mennesker af før i tiden? Og ikke mindst: Hvordan var det liv, de førte op til afslutningen?

Disse spørgsmål vil professor Jesper Boldsen forsøge at besvare, og han vil give bud på, hvordan det føltes at leve i en tid og et samfund, hvor døden var totalt uforudselig og altid til stede.

Foredragsholder

Professor Jesper Boldsen fra Syddansk Universitet, ADBOU, Retsmedicinsk Institut

