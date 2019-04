Kom med på pilgrimsvandring

I middelalderen var det ikke unormalt at tage på pilgrimsvandring for at sone sine synder. De store pilgrimssteder er velkendte – for eksempel Santiago De compostella, Rom og Jerusalem, men faktisk fandtes der – og findes stadig, mange mindre pilgrimssteder – også i Danmark. Steder man kunne valfarte til, hvis man havde en sygdom, hvis man havde syndet eller blot trængte til at finde fred med Gud. Flere steder berettes der om helbredende kilder og kirker, hvis relikvier kunne udrette mirakler.

I middelalderen var ens sjæls frelse det vigtigste overhovedet. Havde man begået for mange synder, uden at få aflad i dette liv, røg man i skæresilden, hvor man først skulle bøde for sine synder, inden man kunne komme i himmerige. Lige som man gør i dag, søgte mennesker i middelalderen svar på livets store og små spørgsmål,. Her kunne en gåtur hjælpe, klare tankerne og give luft til hjernen.

I vores tid er det igen blevet moderne at tage på pilgrimsvandring. Der er således mange, der går på Caminoen, men der findes også nyanlagte pilgrimsruter som Camønoen og der er pilgrimspræster fordelt ud over landet.

Vi vil gerne invitere alle, der har lyst, til at gå en tur med os for at markere at Middelaldercentrets sæson er ved at nærme sig, men også for at skabe opmærksomhed om hvor sundhedsfremmede effekter ved at bevæge sig sammen. Man behøver ikke gå hele ruten og der vil være indlagte stop undervejs.

Så find de gode vandresko frem og kom med os på tur - det er gratis at deltage.

Vi vil være klædt i vores middelaldertøj og vores middelaldersko, og tager det både som en oplevelse men også som et studie i, hvordan tøjet er at bevæge sig i på den måde, hvordan med oppakning og hvor meget slid er der på tøj og sko. Vi forventer ikke, at alle er i middelaldertøj, men har man lyst, er man velkommen.

Ruten

Ruten er endnu ikke planlagt, men vi vil så vidt muligt holde os til veje, der fandtes i middelalderen, de allerede anlagte klosterruter/vandreruter og hyggeligt skovstier.

Følg med her, hvor vi opdaterer så snart vi har en rute!

Transport

Der vil blive arrangeret to opsamlingssteder på ruten -et halvvejs og et ved målet, som vil fragte os tilbage til startstedet.

Vi forbeholder os ret til at aflyse, hvis vejret er for dårligt!

Bag eventet