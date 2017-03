StudieStuen er en studierelateret bogbutik og -café i Odenses centrum. Her har de besøgende mulighed for kombinere det seriøse skolearbejde med socialt og hyggeligt samvær og skabe et netværk bestående af andre studerende fra Odense. Kaffen er billig, internettet gratis, bøgerne gode og stemningen fokuseret på et studievenligt miljø med plads til alle. Caféen er 100% drevet af frivillige, som alle har sans og hjerte for fællesskab, engagement, gode snakke og god kaffe.