Udgangspunktet er det netop overståede 10 uger lange BioHack Kolding-forløb, hvor 100 elever fra 8. klasse har arbejdet med gør-det-selv-biologi og bæredygtighed.

Eleverne har blandt andet bygget deres eget laboratorieudstyr, trukket DNA ud af kiwier og besøgt en bondegård for at kigge på restaffald derfra for at lede efter skjulte ressourcer.

Danielle Wilde fra SDU i Kolding vil i et foredrag reflektere over selve forløbet og perspektivere det op imod globale tendenser og potentialet i lokal forankring.

NB! Foredraget er på engelsk.