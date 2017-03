Vores velplejede haver og parker ser måske nok flotte ud for os mennesker, men for insekterne giver det seriøs boligmangel.

Insekterne er vigtige for både mennesker og planter, så hvis du vil hjælpe insekterne, var det måske en god idé at bygge et insekthotel til din have eller altan?

Kom og byg dit eget insekthotel og få en forklaring fra en biologistuderende på, hvorfor insekterne er så vigtige i vores natur - de er nemlig ikke kun sjove at kigge på.

Du får selvfølgelig insekthotellet med hjem, når du er færdig.