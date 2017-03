Bytte bytte købmand: Sådan bytter du dig rigere

Vi køber brugt tøj, elektronik og bøger som aldrig før. En ting, der er værdifuld for én person, har måske næsten ingen værdi for andre.

Når privatpersoner eller lande indgår handelsaftaler, er der det samme på spil: Enhver handel kommer faktisk alle parter til gode.



Kom og bliv klogere på, hvordan ting får en højere værdi, når de skifter hænder.

Ph.d.-studerende Frederikke Frehr Kristensen og videnskabelig assistent Kristian Thaulov fra Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi inviterer dig til at deltage i en workshop, der viser, at det at handle aldrig er et nulsumsspil.