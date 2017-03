De døde hjælper de levende

Kroppe doneret til videnskaben bidrager med uvurderlig viden til universitetets studerende og forskere.

SDU's konservatorer bevarer kroppene på to måder: Konserveret i sprit eller plastineret, hvor flydende silikone under vakuum trænger ind i kroppens strukturer – for eksempel muskler, hvorefter silikonen hærdes med en luftart.

Kom og hør om de to processer og se forskellige dele af menneskekroppen udstillet efter henholdsvis konservering i sprit og plastinering.