Forskningens Døgn på SDU, Odense

Syddansk Universitet, Odense, byder på 40 forskellige gratis aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Hvad enten du er til murder mysteries, droneteknologi, fodbold eller bæredygtighed, garanterer vi en indholdsrig oplevelse med forskning i centrum.

Oplev f.eks. youtuberne Julia Sofia og Eiqu Miller i en samtale om karrieren som influencer, mød retsantropologerne og kom helt tæt på deres arbejde, eller hvad siger du til at hjælpe den populære tv-vært Sebastian Klein med at redde kloden sammen med SDU's dygtige forskere?

For de helt små anbefaler vi Bamsehospitalet, hvor man kan få sin bamse undersøgt for alskens sygdomme. De lidt ældre aldersgrupper kan få tjekket ryggen hos nogle af verdens førende ryg-forskere, eller få testet leveren for symptomer på skrumpelever.



Glæd dig til en spændende dag!