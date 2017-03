Prioritér pengene: Et eksperiment om sundhedssektoren

Sundhedsvæsenet er udfordret, og der er derfor øget fokus på, hvordan vi anvender vores ressourcer på sundhedsområdet bedst muligt. Det er bestemt ikke nogen let opgave, når ressourcerne i sundhedsvæsenet skal fordeles.



Kom og vær med og få indblik i, hvordan forskere indsamler viden om, hvad befolkningens holdning og ønsker er. Det er et vigtigt element i arbejdet med at forbedre fremtidens sundhedssektor.



Dorthe Gyrd Hansen er centerleder på Center for Sundhedsøkonomisk Forskning på Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi. Hun vil i et eksperiment stille dig over for forskellige dilemmaer om fordeling af ressourcer i fremtidens sundhedssektor og give eksempler på, hvordan resultater som disse kan anvendes.