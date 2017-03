Molekylebyggepladsen

Selv verdens allerstørste konstruktioner er i bund og grund sat sammen af molekyler, som de fleste af os aldrig får at se.

Nu har du chancen for at komme tæt på strukturen af en diamant eller helt almindeligt strandsand. Hvad med at få hilst på det molekyle, der vækker dig i takt med, at du indtager din morgenkaffe? Koffein, sukker, salte og krystaller er en del af vores verden.

Bliv meget klogere på de komplekse strukturer ved at besøge vores byggeplads. I samarbejde med upfind.dk bygger vi de kemiske molekyler i genbrugsmaterialer og kommer helt tæt på!