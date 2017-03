Oplev SDU’s supercomputer

Med en ydeevne på op til 766,6 teraflop/sekund er supercomputeren ABACUS 2.0 i stand til at udføre over en halv billiard beregninger hvert sekund.

For at sammenligne vil det tage et menneske udstyret med en lommeregner knap 24 millioner år at regne lige så mange regnestykker - og det er altså kun, hvis man kan lave en udregning i sekundet.

Kom og hør om computeren, og hvordan den hjælper universitetets forskere. Vi tager dig også med ned til computeren, som er placeret på SDU i Odense.

NB! Tilmelding på dagen. Max. 15 personer pr. tur.