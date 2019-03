Oplevelsestorvet – en workshop om naturoplevelser

Vær med til den store workshop, hvor vi sætter fokus på naturen og på de oplevelser, vi har i naturen.

Du kan prøve kræfter med forskellige sjove oplevelser og aktiviteter og få dine sanser i spil gennem leg. Her bliver du hurtig klar over, at "det jeg sanser, husker jeg".

I workshoppen kan du blandt andet bygge dit eget fuglehus og insekthotel – og du kan blive klogere på, hvorfor insekter er så vigtige for naturen. Mange insekter er truede, og det kan få store konsekvenser, hvis de uddør.

Gå også en tur i naturen med VR-brillen. Det er en sjovt og anderledes oplevelse – og alligevel som at være der i virkeligheden.

I Spirelab får vi frø til at spire og vokse til brugbare ingredienser til madlavningen. Her får du en masse gode idéer til, hvordan du etablerer en lille køkkenhave i din egen vindueskarm.

Workshoppen byder også på andre sjove aktiviteter, konkurrencer og udstilling. Kom og deltag! Du vil få en masse inspiration til, hvordan du kan bruge naturen – og hvorfor det er så vigtigt at passe på den.

Eventen afholdes i et samarbejde mellem SDU, Erhvervsakademiet, Professionshøjskolen Absalon, Slagelse Kommune, VestsjællandsCentret og FriRumsLab.