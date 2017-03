Besøg den store markedsplads ’Professorens Værksted’ i VestsjællandsCentret. Du kan deltage i en masse forskellige aktiviteter, hvor du skal bruge din fantasi og kreativitet. Det gælder om at være innovativ, få gode idéer og bygge videre på andres.

Du kan for eksempel være med til at skabe det store fællesmaleri, forvandle genbrugsting til kunst og bygge figurer af ler, perler og andre materialer. Du kan boltre dig ved det store aktivitetsbord fyldt med forskellige sjove, underlige og naturlige ting. Hvis det kniber med fantasien, kan du få hjælp af os til at få idéerne frem.

Få også viden om innovation og kreativitet på plancher og bannere. Vi står klar med en masse erfaring og viden og kan svare på dine spørgsmål!