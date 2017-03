Skab fremtidens åbne skole

På Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse i Kolding arbejder vi med et projekt, der hedder 'Elevcentreret skoleledelse' sammen med Nyborg Kommune.

Nu kan I få lov til at prøve kræfter med nogle af de værktøjer og metoder, som vi bruger i projektet til at udvikle klasserumseksperimenterne. Det er sjovt og givende, og målet er at styrke læring og trivsel blandt eleverne.

To klasser har mulighed for at deltage i en lille workshop, hvor vi udvikler nye idéer til, hvordan vi kan udvikle fremtidens åbne skole.

Der er mange gode argumenter for, hvorfor skolen skal være mere åben - både, når det gælder trivsel, faglighed og motivation. Men det har vist sig at være en vanskelig opgave.

Kom og skab nye idéer til, hvordan din skole kan åbne sig mere op.

Tilmelding er nødvendig. Først til mølle. Mail: thoisen@sdu.dk.