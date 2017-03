Kom og byg robotter med LEGO Mindstorms, Arduino og WeDo og lær, hvordan man bringer dem til live.

Robotter kommer til at fylde mere og mere i vores hverdag, og måske har du allerede en derhjemme. Deltag i et af Teknologiskolens hold og lær mere om robotter og den teknologi, der ligger bag.

Teknologiskolen er en frivillig forening, der tilbyder teknologisk orienterede fritidsaktiviteter for børn og unge, hvor de kan udvikle sig gennem et lærerigt og uformelt miljø. På dagen kører vi to hold med tilmelding.

Hold 1 er på én time og åbent for alle med interesse.

Hold 2 er på 1 time og 45 minutter og har en minimumsalder på 10 år, fordi vi bliver lidt mere tekniske.

NB! Tilmelding på dagen ved aktiviteten.

Hold 1: Lego WeDo aktivitet (7 år+): Kl. 10.00-11.00, 11.15-12.15, 12.30-13.30, 13.45-14.45, 15.00-16.00.

Hold 2: Arduino + Mindstorms-aktivitet (10 år+): 10.00-11.45, 12.00-13.45, 14.00-15.45.

(Max 15 deltagere per hold)